Partes desarmadas de camioneta hurtada en Encarnación fueron halladas en Cambyretã

Piezas desarmadas de una camioneta de color gris fueron halladas la noche de este martes, escondidas en la maleza al costado de un camino vecinal de la compañía Barrero Guasu de Cambyretã, en Itapúa. El hallazgo se dio en cercanías de una iglesia y fue reportado a la Policía Nacional a través del sistema 911.

Los agentes de la Comisaría 115ª de la zona encontraron en el sitio las partes cortadas. Se trataría de dos puertas traseras; una puerta delantera; tablero completo; carrocería cortada en partes; marcos de puerta cortados; antivuelco; plásticos; y la tapa de carrocería con la inscripción NISSAN.

Los uniformados convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones, Criminalística y Automotores para tomar las muestras necesarias. Informaron del hecho al agente fiscal de la causa, Edgar Villaverde.

Según los intervinientes, estas piezas tienen características similares a las de una camioneta de la marca Nissan, modelo UAL 720T/1990, de color gris, con chapa UAB 374, denunciada como hurtada en la Comisaría Primera de la ciudad de Encarnación, bajo acta N.° 409/2025, de fecha 24/09/2025.

Auto hurtado en Encarnación

La Comisaría Primera de Encarnación recibió una denuncia de hurto de vehículo, que habría sido cometido entre el sábado y el domingo de este fin de semana. El denunciante sería un septuagenario oriundo del barrio Villa Cándida de la ciudad.

La víctima fue identificada como Felipe González Fretes (71). El rodado de su propiedad que fue hurtado sería una camioneta de la marca Nissan UAL 720 (1990), doble cabina, de color gris, con patente UAB 374.

Según consta en la denuncia registrada en el acta N° 409/2025, el hombre indicó que dejó estacionada la camioneta frente a su domicilio, ubicado sobre la calle Eladio Otazú, cerca de las 19:00 de este sábado 13 de septiembre.

Posteriormente, el domingo a las 9:30 se percató de que su rodado no estaba en el lugar. Luego de verificar cámaras de circuito cerrado, se pudo observar que un hombre se acercó al vehículo y lo llevó del lugar.

González refirió que habría dejado la llave puesta en el rodado, lo que aparentemente facilitó el hurto de su camioneta.