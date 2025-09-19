Policiales

Director promete regularizar el servicio de recolección de basura para el fin de semana

El director de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción, Israel Gaona, comentó que la falta de camiones es lo que afectó el normal proceso de recolección de basura. Señaló que gracias a la gestión del intendente Luis Bello, este fin de semana sumarán cinco unidades más y con ello retornarán a la normalidad. De 27 camiones que posee el municipio, solo 16 estaban trabajando.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2025 - 11:03
Bolsas de basura apiladas hace días por la falta de recolección.
Bolsas de basura apiladas hace días por la falta de recolección. SILVIO ROJAS

La recolección de basura, considerada uno de los servicios más básicos con el que debe cumplir la Municipalidad de Asunción, está en decadencia y la ciudadanía sufre las consecuencias. La Recoleta, Mariscal López, Herrera, Santa María y Ytay, son algunos de los barrios que sufren hace días por la falta del servicio.

Israel Gaona, director de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción, explicó que esta situación se generó a raíz de que varios camiones se encuentran descompuestos, pero prometió que para el fin de semana se estará regularizando el servicio.

“Lo que estamos teniendo es el inconveniente con los camiones. Entonces, no estamos pudiendo cumplir con la frecuencia que se tiene que hacer en los barrios”, expresó Gaona.

El director explicó que en la zona, que abarca los barrios mencionados, se hace el servicio tres días por semana. Lunes, miércoles y viernes, además de martes, jueves y sábado.

En otro momento, Israel Gaona manifestó que de a poco están tratando de regularizar esta situación, la cual el intendente Luis Bello pidió que sea una prioridad. “Gracias a su gestión, para este fin de semana vamos a tener entre cuatro y cinco camiones más en las calles para regularizar el servicio”.

El municipio dispone de 27 camiones recolectores de basura y 16 son los que están activos en estos momentos.

