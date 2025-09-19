Director promete regularizar el servicio de recolección de basura para el fin de semana

El director de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción, Israel Gaona, comentó que la falta de camiones es lo que afectó el normal proceso de recolección de basura. Señaló que gracias a la gestión del intendente Luis Bello, este fin de semana sumarán cinco unidades más y con ello retornarán a la normalidad. De 27 camiones que posee el municipio, solo 16 estaban trabajando.