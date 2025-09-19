Fingió ser pasajero y asaltó a conductora de plataforma en Cambyretá

Una conductora de plataforma de movilidad denunció que un pasajero la asaltó al terminar un viaje, en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá, cerca de las 00:00 de hoy. La mujer fue amenazada con un machetillo y despojada del dinero de su recaudación, aproximadamente G. 250.000.

La víctima fue identificada como Romina Benítez, quien manifestó que una mujer había solicitado el viaje desde el barrio San Pedro, pero que, al llegar al sitio encontró a un hombre.

El sujeto manifestó que una tía supuestamente era la que solicitó el viaje, de nombre Griselda Elizabeth, según lo registrado en la plataforma. Tras verificar que la cuenta contaba con más de 300 viajes, la conductora confió en la versión del hombre.

El hecho se registró en inmediaciones del taller de la Gobernación del barrio, a pocas cuadras de la comisaría jurisdiccional. Según los intervinientes, se trataría de un conocido de la zona con el alias Tilín, de acuerdo con lo relatado por Benítez.

Inseguridad

En el momento del asalto, la conductora se encontraba acompañada por su hermano menor, justamente porque temía hacer el recorrido sola. Presumen que, por la presencia del joven, el incidente no escaló en violencia y el atracador se retiró del lugar con el dinero.

La joven trabajadora es madre soltera de una niña pequeña y se dedica a la conducción de plataforma para generar su sustento.

Indicó que fue la primera vez que vivió una situación de este tipo y pidió a las autoridades mayor seguridad y presencia en las calles, para evitar que se repita este modus operandi.