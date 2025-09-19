Violento asalto a cambista en Encarnación.

Agentes de la Comisaría 40ª de San Isidro informaron sobre la denuncia de un hecho de robo agravado, cometido la noche de este jueves en la vía pública del barrio Fátima de Encarnación. La víctima fue identificada como Ricardo Ramón Benítez, de profesión cambista, junto con su pareja sentimental, una joven de 27 años.

Según la denuncia, el hombre estaba por llegar a la casa de su pareja a bordo de su automóvil, cuando lo interceptaron otros dos rodados, de los cuales descendieron tres hombres armados con escopetas y armas cortas. Se presume que eran cinco los presuntos autores.

Los asaltantes llegaron en dos autos negros, uno tipo Jeep y otro tipo Toyota Voxy, según describieron. Los mismos se alzaron con dinero y el rodado de la víctima, que sería un Toyota Premio (2006), de color azul, con matrícula HEA769.

Benítez indicó que recibió un golpe en la cabeza por parte de uno de los asaltantes con la culata del arma, tras violentar el vidrio de su automóvil para reducirlo.

Los intervinientes manifestaron que la víctima indicó que se habrían llevado cerca de G. 20 millones y un celular de la marca iPhone. No obstante, aguardan la confirmación del monto, que permanece a determinar según los investigadores.

Auto recuperado

El asalto fue cometido cerca de las 21:00, según el informe policial. Posteriormente, agentes de los Departamentos de Criminalística, Automotores e Investigaciones realizaron los trabajos de campo.

Lograron localizar el vehículo robado a las 22:00, pero abandonado en la vía pública del barrio San Blas del distrito de Cambyretá.

Los investigadores buscan identificar a los asaltantes, por lo que están revisando cámaras de circuito cerrado en las inmediaciones. Los denunciantes refirieron que los atracadores actuaron a cara descubierta.