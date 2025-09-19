Policiales

Motociclista muere tras choque frontal con un colectivo en Itá

La Policía Nacional reportó un grave choque frontal entre un colectivo y una motocicleta en la compañía Aveiro de Itá, hoy a las 5:15. El conductor del biciclo perdió la vida y se habla de un probable adelantamiento indebido por parte del chofer del bus.

19 de septiembre de 2025 - 08:27
El reporte de la Comisaría local señala que el accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 5 de la ruta D027, compañía Aveiro de Itá. El fallecido fue identificado como Silvio Raúl Sotto Rodas (40), quien perdió la vida prácticamente al instante tras ser embestido de frente por un colectivo de la empresa Ciudad de Paraguarí SA.

El bus estaba al mando de Julio César Arse Duarte (45), quien -según datos preliminares de la Policía- habría realizado un adelantamiento indebido sin visibilizar a la motocicleta.

La víctima fatal tenía casco y chaleco reflector, según las imágenes compartidas. Los agentes policiales la encontraron tendida en el pavimento, ya sin signos de vida. La Unidad de Soporte Vital de los Bomberos de Itá acudió al sitio, pero nada pudieron hacer.

El hecho fue comunicado al agente fiscal Eduardo Román y fueron convocados agentes de Criminalística de la Policía Nacional, para determinar las circunstancias del siniestro vial.

