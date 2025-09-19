Padre e hijo caen con una carga de marihuana en Marina Cue

Los detenidos por la producción de marihuana en Curuguaty fueron identificados como Javier Orquiola García (42) y su padre Aníbal Orquiola Barreto (63), quienes estaban ocupando una extensa parcela de tierra en la colonia Marina Cue, la que utilizaban para la producción de la droga y algunos derivados como el hachis.

Lea más: Encuentran cultivos de marihuana durante sobrevuelo en Marina Cue

Las actividades que estos campesinos estaban desarrollando al margen de la ley fueron descubiertas por agentes de inteligencia del departamento Antinarcóticos de la Policía de la oficina regional, que está instalada en la ciudad de Curuguaty.

Lea más: Ocupantes de Marina Cué esperan legalización de tierra antes de que finalice el gobierno de Mario Abdo

Sin embargo, los agentes antidrogas se vieron obligados a efectuar una minuciosa planificación para llegar hasta la propiedad sin ser detectados y con la posibilidad clara de atrapar a los sospechosos con las evidencias.

Así fue la operación contra el narcotráfico en Curuguaty

Fue así que un comando de agentes antidrogas de la Policía se infiltraron en la madrugada de hoy en aquella región a bordo de vehículos particulares para no llamar la atención de los vecinos, algunos de ellos actúan como “campana” de los productores de marihuana de la región.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De esa forma, los uniformados lograron sorprender a los sospechosos en el preciso momento en que se estaban preparando para iniciar sus labores diarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la propiedad allanada se encontraron los 600 kilos de marihuana cosechada ya cargada en 30 bolsas de arpillera. También había alrededor de dos kilos de hachis y todos los elementos utilizados para el procesamiento de la planta.

Igualmente se encontraron en poder de los detenidos dos escopetas calibre 12, un rifle y una pistola, ambos calibre 22, a más de las municiones.

Tanto los detenidos como todas las evidencias recogidas durante el procedimiento fueron traslados hasta la base de Antinarcóticos en Curuguaty, donde quedaron a cargo del fiscal Juan Benegas.