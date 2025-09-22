Atentado contra periodista en Lambaré: así llegó la Policía hasta los detenidos

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el subcomisario David Delgado, subjefe de Homicidios de la Policía Nacional, habló de la detención de sospechosos en la investigación del ataque con arma de fuego contra la vivienda de Fabián Costa, periodista y jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré, y explicó los indicios que vinculan al detenido con el hecho.

La Policía realizó ayer domingo allanamientos en la ciudad de Ñemby en el marco de la investigación del ataque a la vivienda de Costa, contra la cual se realizaron disparos el pasado miércoles.

En uno de los allanamientos, en el barrio Pa’i Ñu, fue detenido Mauricio Aníbal Ortiz (34 años), señalado como supuesto organizador e incluso potencial autor material del ataque.

Ortiz, líder de barras del club Cerro Porteño, es también señalado por presuntos vínculos con el microtráfico de drogas.

Arma vinculada al detenido

El subcomisario Delgado explicó que Ortiz fue vinculado al ataque a la casa de Costa luego de que un análisis balístico a los proyectiles disparados contra la vivienda revelara que el arma utilizada en el atentado era una pistola de calibre 9 milímetros vinculada al jefe de barras, que había sido utilizada en ataques similares en San Lorenzo y Villarrica.

En la vivienda de Ortiz fueron halladas sustancias estupefacientes y equipos para el prensado de drogas, armas de fuego y una gran cantidad de munición, mientras que en un segundo allanamiento a otra residencia y bodega ligada al detenido los intervinientes hallaron más drogas – marihuana, crack y cocaína - y una veintena de miembros de una barra de Cerro Porteño, dos de los cuales quedaron detenidos.

Sin embargo, el arma utilizada para el ataque a la casa de Costa aún no ha sido localizada, indicó el subjefe policial.

El subcomisario indicó que hasta el momento Ortiz se ha negado a declarar ante la Fiscalía y agregó que el motivo del atentado contra la residencia de Fabián Costa aún no ha sido establecido, al seguir pendientes diligencias como pericias a los teléfonos del detenido.