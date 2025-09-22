Empresario vinculado al “criptofiasco” de Milei intentó reunirse con Peña y Cartes

Hayden Mark Davis, empresario que estuvo detrás del lanzamiento y posterior fracaso de la criptomoneda $LIBRA, buscó abrirse camino en Paraguay con reuniones al más alto nivel político y empresarial. Según la investigación publicada por el diario argentino La Nación, estuvo en Asunción en noviembre junto a su “tío”, el empresario Glenn Brooks Heard.

Durante su estadía en Paraguay, la comitiva se reunió con varios referentes del Gobierno y el cartismo. Según La Nación, buscaban llegar al presidente Santiago Peña o al expresidente Horacio Cartes.

Primeramente, se reunieron con el exsenador colorado Víctor Galeano Perrone, quien reconoció a dicho medio haber compartido datos estadísticos y económicos del país. “Buscaban oportunidades de inversión, sobre todo en energía alternativa”, declaró a La Nación.

El grupo también contactó a Luis Fernando Canillas, exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá y cercano a Cartes. Según este último, los visitantes manifestaron interés en proyectos energéticos, aunque aclaró que la reunión fue más social que de negocios.

Pese a los intentos, no lograron un encuentro directo ni con el expresidente Cartes ni con el actual mandatario Santiago Peña, aunque sí habrían conversado con el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, además de empresarios del Grupo Zapag, señalan desde La Nación.

Luego del intento fallido en Paraguay, llegaron a la Casa Rosada

La visita a Paraguay formó parte de una gira que incluyó varias provincias argentinas, donde Davis y Heard buscaron posicionarse como potenciales inversores en sectores como minería, energía y litio. El recorrido culminó meses después en Buenos Aires, donde la comitiva ingresó a la Casa Rosada y se reunió con el presidente argentino Javier Milei, lo que Davis luego celebró como un supuesto acuerdo firmado por el mandatario.

El reportaje de La Nación destaca que Davis intentó utilizar su paso por Paraguay y la Argentina para mostrar supuesta cercanía con altos líderes políticos de la región, en un intento por reflotar su imagen empresarial tras el fracaso del proyecto cripto $LIBRA.

¿Qué pasó en Argentina?

El empresario estadounidense Hayden Mark Davis se reunió en enero con el presidente argentino, Javier Milei, para discutir el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó poco después de ser promocionada por el mandatario.

Davis afirmó que “Milei no ganó plata” al postear la criptomoneda y que $LIBRA iba a ser un “experimento”.

El presidente es hoy sospechoso de haber formado parte de un esquema de estafa, aunque todavía no se ha definido su intención. Luego de la promoción del mandatario, $LIBRA vivió una subida en cotización y horas después se desplomó.

Eso generó que miles de ciudadanos argentinos perdieran dinero. Ya en Estados Unidos se inició una demanda contra los empresarios.