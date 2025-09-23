Incautan en Clorinda productos falsificados que iban a introducir en territorio paraguayo

Desde hace unos meses los representantes legales de la firma argentina que produce los jabones líquidos Ariel y Ace fueron alertados sobre la circulación en el mercado local de productos falsificados de ambas marcas.

De acuerdo con las investigaciones desplegadas por los agentes de la Gendarmería Nacional Argentina, con base en Formosa, los productos falsificados son producidos en algún punto de la provincia de Buenos Aires, desde allí los trasladan hacia la frontera con Paraguay en cajas de cartón que contienen tres botellas de tres litros caja una.

La mercancía es almacenada en enormes depósitos ubicados en la ciudad de Clorinda, en la zona fronteriza y desde estos puntos son enviados al mercado paraguayo.

Comecializados en territorio paraguayo

Los jabones falsificados con las etiquetas de Ariel y Ace son comercializados en enormes cantidades en el Mercado de Abasto de Asunción y los distintos mercados municipales de las principales ciudad del departamento Central y el interior del país, lo que genera terribles perdidas a las firmas importadoras que operan legalmente y también a los compradores, que no obtienen el resultado que el producto original le hubiera dado, señalaron las fuentes.

Tras varias semanas de seguimiento, los agentes de la Gendarmería localizaron uno de los depósitos ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Corrientes de la ciudad de Clorinda, que fue allanada esto mañana por orden del magistrado Pablo Morán, de la jurisdicción de Formosa.

En la propiedad intervenida se encontraron alrededor de 800 cajas, que contienen tres botellas de tres litros cada una de producto falsificado y que es comercializada a G. 120.000 en el mercado paraguayo, según confirmaron autoridades de la ciudad de Clorinda.