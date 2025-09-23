Malviviente roba un vehículo en Villa Elisa en menos de dos minutos

Walter Bogarín, electricista de profesión, fue víctima de hurto de su vehículo en la madrugada del domingo. En el video de circuito cerrado se observa como en menos de dos minutos, el malviviente logra abrir la puerta y hacer arrancar el Toyota Funcargo de color gris plata.

El hecho ocurrió en el barrio 8 de diciembre de la ciudad de Villa Elisa.

“El domingo de madrugada, ya amaneciendo lunes, salí a buscar el vehículo para ir a trabajar y no encontré en el lugar que dejé, que es un estacionamiento privado, donde tienen circuito cerrado. La última vez que use fue el sábado”, comentó la víctima.

Aparte del vehículo, el perjuicio más grande que sufrió Bogarín son la pérdida de todos los equipos, materiales e insumos que estaban adentro. “Yo trabajo de forma independiente”.

“Taladros eléctricos, taladros a batería, equipos de medición, arnés de seguridad, cinturones de seguridad, escalera, equipos de cctv que tenía, entre otros insumos de uso cotidiano”, comentó.

Según se observa en el video, la persona que llevó el vehículo tardó poco más de un minuto para hacerlo. “Me parece raro porque da la sensación de que van directamente a mi vehículo. Capaz con una llave maestra lograron abrir y definitivamente son personas expertas en esto”.

Walter Bogarín confirmó que su rodado no contaba con equipo de rastreo ni cortacorriente, pero el manubrio estaba bloqueado. “Si de por ahí ven el auto abandonado, avisar por favor a la comisaría de Arroyo seco”.