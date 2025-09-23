Productores exigen que se esclarezca supuesto atentado fallido contra presidenta de Asicofru

Productores solicitaron garantías de seguridad para la presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Frutihortícolas del Mercado de Abasto (Asicofru), Karen Leguizamón, quien denunció hace un mes haber recibido amenazas tras exponer un presunto esquema de coimas en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y por su lucha contra el contrabando.

La preocupación del gremio se intensificó tras el ataque con disparos a la vivienda del vecino de Leguizamón, ocurrido el domingo.

Los productores sostuvieron hoy en conferencia de prensa que los atacantes habrían confundido las casas y que el verdadero blanco era la dirigente gremial, lo que consideran un intento de atentado vinculado a sus denuncias.

Presidenta ya no va a hacer más denuncias

El vicepresidente de Asicofru, Simón Espínola, calificó el hecho como “demasiado grave” y advirtió que la presidenta del gremio ya no seguirá presentando denuncias mientras no exista una respuesta de las autoridades.

“La presidenta ya no va a hacer más denuncias. Ella se siente amenazada y por eso apelamos a las autoridades, queremos que se esclarezca esta situación porque así nadie se va a animar a hacer ningún tipo de denuncia. Esta es una amenaza seria”, expresó.

Según explicó, los atacantes habrían confundido la vivienda, ya que la casa de Leguizamón y la del vecino presentan características similares.

Amenazas directas y denuncias previas

La presidenta de Asicofru relató que el 29 de agosto presentó una denuncia por amenazas ante la Comisaría 16ta. de Asunción, tras acceder a una conversación en la que se mencionaba que merecía un atentado por sus denuncias. El mensaje incluía la imagen de un arma de fuego y balas, según reveló.

Leguizamón insistió en que no volverá a presentar denuncias mientras no se esclarezca el caso y cuestionó la falta de reacción de las autoridades.

“Me asusta nomás que un mes después recién se enteraron de mi denuncia”, señaló en referencia a la Policía.

Así también, puntualizó que desconoce por donde proviene el presunto intento de amedrentamiento en su contra, ya que hizo denuncias en varios frentes, como contrabando y esquema de coimas en Senave.

Productores en riesgo por enfrentar al contrabando

El vicepresidente de productores frutihortícolas, Óscar Guzmán, pidió seguridad para los mismos, pues advirtió que los integrantes del gremio también están en peligro por su combate al contrabando.

Resaltó que están preocupados por la situación y que tienen “miedo” ante lo que considerando un atentado fallido contra Leguizamón.

En tanto, Carlos Morales, representante de productores del noveno departamento, respaldó a la titular de Asicofru y denunció que enfrentan a una “estructura hasta criminal”.

Agregó que “tampoco nos van a acallar y amedrentar” porque seguirán defendiendo a la producción nacional.

Policía investiga el ataque

El jefe de Investigaciones del Departamento Central, comisario Flamino Quinteros, informó que la denuncia inicial del vecino se registró como intento de robo agravado, considerando que la víctima operaría en una casa de cambios.

Según el relato del denunciante, los delincuentes intentaron forzar el portón principal de la vivienda durante la madrugada del domingo y se produjo un intercambio de disparos. Quinteros señaló que se trataría de un grupo de al menos cuatro personas que huyeron en un automóvil.

Aseguró, a su vez, que la investigación determinará si el hecho fue un intento de amedrentamiento contra la presidenta de Asicofru.

Reveló, asimismo, que la Policía ofreció seguridad a Leguizamón mientras dure la investigación.