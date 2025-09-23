Video: brutal agresión en partido de fútbol en Capiatá

En la tarde del domingo, el partido entre los clubes Unión Salinares y 13 Tuyuti, de la Liga Capiateña, terminó debido a un nuevo caso de violencia en el fútbol.

Según el relato y los videos compartidos, un jugador del 13 Tuyuti cometió una falta y luego se molestó por la tarjeta amarilla. Mientras el deportista de Unión Salinares seguía en el suelo, el mismo jugador corrió con toda intención de agredirlo violentamente.

“Reaccionó por mí, yo me caigo al suelo, pido asistencia. En eso, el line man, que vio lo que pasó, le advirtió al réferi lo que había pasado y le sacó la tarjeta amarilla al jugador del equipo adversario. En eso se dio la vuelta y directo se fue a jugarme varias patadas, por suerte un compañero estuvo a lado mío y pudo atajar varias de las patadas que me lanzó”, detalló el jugador Pedro Jaquet, del Club Unión Salinares.

Resaltó que afortunadamente su compañero atajó a su atacante antes de que llegué hasta él, evitando así las patadas. “Gracias a Dios no me vino con toda esa fuerza con la que vino a patearme, directo al rostro intentó, pero me agarró el brazo, el pecho y al hombro”, señaló para ABC TV.

El Club Salinares señaló que luego de eso se registró una riña que terminó con daños materiales ocasionados por parte de los simpatizantes rivales.

