Adolescente de 16 años supuestamente clavó a su hermana de 11 años con un tenedor

Agentes de la Comisaría Sexta de la ciudad de Coronel Bogado informaron sobre la detención de un adolescente de 16 años que supuestamente clavó con un tenedor a su hermana menor, de 11 años, en la mañana de este martes. Posteriormente, intentó huir, pero fue aprehendido por los uniformados.

Por Sergio González
24 de septiembre de 2025 - 11:17
En la mañana de este martes se registró un supuesto hecho de violencia en una vivienda del barrio Santa Librada, del distrito de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa. Agentes de la comisaría local informaron sobre la detención del victimario, quien sería un adolescente de 16 años.

Según declaraciones de un tío del menor de edad, el adolescente apuñaló en la espalda con un tenedor a su hermana de 11 años y posteriormente intentó agredirlo a él.

El hombre habría reaccionado propinándole un golpe con un palo, por lo que el adolescente se retiró del lugar e intentó huir.

Los uniformados de la Comisaría Sexta lo encontraron y lo detuvieron con el uso de la fuerza, debido a que se resistió en todo momento a su aprehensión.

El hecho fue informado al agente fiscal de turno, Rodolfo Colmán. Entretanto, la niña agredida fue trasladada al Hospital Distrital de Coronel Bogado para tratar su herida. Los intervinientes manifestaron que no revistió gravedad y ya se encuentra de alta.

