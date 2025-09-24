Adolescente de 16 años supuestamente clavó a su hermana de 11 años con un tenedor

Agentes de la Comisaría Sexta de la ciudad de Coronel Bogado informaron sobre la detención de un adolescente de 16 años que supuestamente clavó con un tenedor a su hermana menor, de 11 años, en la mañana de este martes. Posteriormente, intentó huir, pero fue aprehendido por los uniformados.