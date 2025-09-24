Allanamientos en San Lorenzo dejan droga incautada y un detenido

En la tarde de este miércoles, agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, realizaron tres allanamientos simultáneos en la ciudad de San Lorenzo, que derivaron en la incautación de droga, dinero en efectivo, un arma de fuego y la detención de una persona.

Primer allanamiento

El procedimiento principal se llevó a cabo en una vivienda del barrio Espíritu Santo, donde fue detenido Amado Ávalos Torres, de 74 años, quien ya contaba con medidas alternativas a la prisión por transgresión a la Ley 1340. En el lugar se incautaron 19 porciones de supuesta cocaína tipo crack (160 gramos, equivalentes a 1.600 dosis), además de varias dosis adicionales que totalizaron más de 200 gramos de la droga. También se halló un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos sin percutir y G. 227.000 en efectivo.

Otros dos allanamientos

En otro allanamiento, en el mismo barrio, los intervinientes requisaron 79,6 gramos de supuesta marihuana de una vivienda ocupada por Marcela González Rojas, de 38 años, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Un tercer procedimiento, también en Espíritu Santo, se realizó en la vivienda de Aldo Javier Zaracho Fernández, donde no se encontraron evidencias relacionadas al hecho investigado.

Los operativos estuvieron encabezados por el agente fiscal Ranulfo Venialgo, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N.º 2 Área III Sur, y forman parte del plan de acción contra el abuso de drogas impulsado por la Policía y la Fiscalía.