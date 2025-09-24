Villarrica: alumno de un colegio quedó detenido tras supuestamente entregar marihuana a otro estudiante

El hecho fue comunicado por la directora de la institución, quien se presentó en la Comisaría 3ª Centro de Villarrica junto a una docente para realizar la denuncia.

Según el relato de las autoridades educativas, la profesora observó cuando el estudiante mayor entregaba lo que parecía un cigarro blanco al adolescente de 15 años. Al revisar al menor, se encontró en su poder la sustancia sospechosa.

Posteriormente, el alumno de 18 años regresó al colegio, momento en el que agentes policiales procedieron a su aprehensión y traslado hasta la sede policial para los trámites de rigor.

Lea más: Allanamientos simultáneos en Ybycuí: tres detenidos y drogas incautadas

Intervención fiscal

El caso fue comunicado al agente de la Unidad Penal Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Erico Ávalos, quien dispuso la intervención de personal de Antinarcóticos de la Policía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el lugar, los agentes realizaron el análisis primario de campo mediante el sistema de narcotest, que arrojó resultado positivo a marihuana. La sustancia incautada alcanzó un peso aproximado de 0,9 gramos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El adolescente de 15 años fue entregado a su madre, conforme al protocolo correspondiente para casos que involucran a menores de edad. Por otra parte, el joven de 18 permanece detenido en la comisaría.

Los intervinientes remitieron el acta, la evidencia y el informe del análisis a la Fiscalía.