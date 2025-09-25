Fuga de información habría permitido al “Monstruo” de Perú escapar de operativo anterior

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el comisario Hugo Grance, jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, comentó sobre la captura ayer en la ciudad de San Lorenzo del peruano Erick Luis Moreno, alias “El Monstruo”, considerado uno de los criminales más peligrosos de Sudamérica, y reveló que este logró eludir a las autoridades en un operativo previo en el que se habría filtrado información.

En la noche del miércoles, Moreno fue detenido durante un allanamiento a la vivienda que ocupaba en el barrio Lucerito de San Lorenzo. El peruano es señalado como líder de una organización criminal denominada “Los Injertos del Cono Norte”, vinculada a hechos de secuestro, extorsión, homicidio, tráfico de armas y otros delitos.

El comisario Grance explicó las autoridades paraguayas llevaban un tiempo buscando a Moreno dentro del territorio nacional, tras haber recibido información de Perú, Brasil y México que indicaba que el prófugo internacional estaba en Paraguay.

Lea más: Una paraguaya sería la mano derecha del “Monstruo”: clave en la red de extorsión de Perú

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De hecho, el jefe policial reveló que la Policía intentó capturarlo en un operativo previo al de anoche en el cual, según se presume, hubo una “fuga de información” que permitió a Moreno escapar del lugar en el que se hallaba antes de la llegada de los intervinientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, las autoridades volvieron a recibir información sobre un nuevo posible paradero del peruano, por medio de una fuente humana y haciendo trazabilidad de remesas que Moreno habría recibido y enviado, lo que permitió su localización y detención ayer en San Lorenzo.

“No se quedaba mucho tiempo en un lugar”

El comisario Grance dijo que todos los elementos incautados durante el allanamiento serán analizados para determinar cuestiones como la forma en que Moreno ingresó al país, desde cuándo se encuentra en Paraguay – la presunción es que llegó en 2021 o 2022 – y las actividades que desarrollaba en territorio paraguayo.

Agregó que las autoridades no han encontrado indicios de que Moreno haya tenido “algún nexo con una facción criminal en territorio paraguayo”.

Lea más: ‘El Monstruo’: Perú amplía la solicitud de extradición a Paraguay

En el momento de su detención, Moreno estaba acompañado por una mujer, quien fue puesta en libertad luego del operativo al no haber sido hallado ningún indicio de que la mujer tuviera vínculos con ninguna actividad criminal.

El comisario indicó que, según las averiguaciones, Moreno “no se quedaba mucho tiempo en un lugar”, sino que se movía constantemente dentro de Paraguay.

Señaló que el peruano habría ocupado la casa en San Lorenzo en la que fue detenido solo por unos cinco días y dijo que antes habría estado entre dos y tres meses en Ciudad del Este.