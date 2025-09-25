Carapeguá: “Comisario de Tablada” detenido por hurto y muerte de yegua

El hecho se registró alrededor de las 19:45, en el barrio Virgen del Carmen de este municipio. La víctima, Pedro Diosnel Recalde Garrido, un jornalero de 25 años, denunció ante los efectivos policiales que su yegua, que estaba pastando cerca de su vivienda, fue cargada en una camioneta con transportador de animales.

El denunciante al percatarse de que estaban hurtando la yegua, inició una persecución con su propio vehículo y observó que el presunto autor del hecho se dirigía hacia el matadero municipal. En ese lugar, agentes de la Comisaría 5ª de Carapeguá, al mando del comisario principal Óscar Daniel Sequeira, lograron interceptar al conductor, quien fue identificado como Aldo Sebastián Duré, 27 años, inspector del matadero municipal de este municipio.

El detenido tenía bajo su responsabilidad el control del faenamiento de animales en el matadero local, ubicado en el barrio Virgen del Carmen. Durante la verificación de la camioneta Nissan Terrano, chapa ARZ 456, los intervinientes encontraron dentro del carrito a la yegua ya sin vida, con una herida aparentemente producida con un arma blanca.

Intervención fiscal

El fiscal de turno, Alcides Espínola, dispuso la detención del funcionario municipal “Comisario Tablada” en la sede policial, así como la incautación de una soga con la que estaba sujetado el animal, además del vehículo y el remolque como evidencias.

Asimismo, el agente fiscal ordenó la entrega del equino muerto al denunciante, Recalde Garrido. Del procedimiento participaron también agentes de la Brigada Antiabigeato de Paraguarí.