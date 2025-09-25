La Policía desarrolla una app para pedir auxilio desde el celular

En medio de la creciente inseguridad y la apuesta por la renovación tecnológica, la Policía Nacional está trabajando en el desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares. Según detalló el ministro Enrique Riera, se llamará “Lince Ya” y permitirá a las víctimas reportar los hechos delictivos rápidamente.

La plataforma funcionará como un sistema de geolocalización conectado al 911. Una vez que se active la alarma, la ubicación será enviada directamente a los agentes que estén más cercas del punto marcado, mayoritariamente los del Grupo Lince, debido a la rapidez de las intervenciones.

Aún no hay fecha para el lanzamiento

Según informaron, la aplicación incluirá un mecanismo de alerta que se activará incluso si el dispositivo es arrebatado o agitado por el usuario. No obstante, hasta el momento no se han definido los detalles del funcionamiento.

La app sigue en desarrollo y desde el Gobierno señalan que paralelamente trabajan para la participación comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los índices de criminalidad en todo el país, reportó la agencia gubernamental de noticias IP.

