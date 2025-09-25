Vídeo: asaltante alegó que robaba para pagar operación y agradeció a la víctima por “colaborar”

La dueña de una boca de cobranzas, ubicada en la avenida República Argentina del barrio Nazareth de Asunción, fue víctima en la tarde de ayer de un asalto.

Un hombre llegó como acompañante a bordo de una motocicleta, descendió e ingresó al local a punta de arma de fuego para llevarse la recaudación de la jornada.

El hecho fue captado por las cámaras de circuito cerrado del comercio. En las grabaciones se observa cómo ocurrió el asalto y, además, se escucha la particular conversación que mantuvieron el delincuente y su víctima.

El asaltante advirtió en todo momento a la mujer que le entregara rápido el dinero o le iba a disparar. También le dijo que pensara en su hija, que no quería billetes de baja denominación y, al retirarse, se despidió con agradecimiento a su víctima.

Asaltante intentó justificarse

En un momento, el delincuente intentó justificar su accionar, pues le dijo a su víctima que necesitaba dinero para que un familiar pueda someterse a una cirugía el próximo lunes.

“Ndajapomái mba’eve nderehe la epenaro cherehe, ¿ehendupa? Che ko ajeporekante avei porque aikotevepy: mi familiar se tiene que operar este lunes (No te voy a hacer nada si me hacés caso, ¿escuchaste? Yo estoy rebuscándome nomás porque necesito)”, le dijo.

“Gracias por colaborar”

El asaltante había pedido también el celular de la mujer, a lo que la víctima accedió, pero cuando este se retiraba, ella le pidió que se lo devolviera porque era “su elemento de trabajo”. El hombre respondió que no iba a llevarlo, lo arrojó lejos de la dueña, pero la advirtió que si salía y pedía auxilio le iba a disparar.

Posteriormente, el delincuente salió y, antes de cerrar la puerta del local, se despidió con un “gracias por colaborar”.

En total, los asaltantes se alzaron con una suma estimada entre G. 1.500.000 y 2.000.000.