PJC: condenan a 28 de cárcel a un feminicida que mató frente a su hijo

El fiscal Rodrigo Espínola obtuvo una condena de 28 años de cárcel para un hombre acusado de un feminicidio que se registró el 30 de agosto de 2022.
El asesinato ocurrió en un inquilinato del barrio Don Bosco de la ciudad de Pedro Juan Caballero y esta corresponde a la segunda elevada pena por este tipo de crimen en Amambay. El condenado es Sebastián Esteche, quien fue hallado culpable del feminicidio de Deidamia Agüero Céspedes.
Durante el juicio se probó que el hombre atacó a su expareja con un cuchillo de cocina y le causó 16 heridas penetrantes en el tórax, cuello y brazos, todo mientras el hijo menor de ambos estaba en frente.
Según el Ministerio Público, la víctima agonizó durante dos minutos antes de fallecer por un shock hipovolémico. “El Tribunal ha impuesto una condena ejemplar de 28 años de prisión. Es una respuesta firme a la violencia contra las mujeres y un mensaje claro de que hechos como este no quedarán impunes”, expresó el fiscal al término de la audiencia.
