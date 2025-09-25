Policía advierte que investiga a “Gen Z” y aplicará ley del marchódromo

El grupo “Gen Z Paraguay” convocó a una marcha pacífica y autónoma denominada “28S”, prevista para este domingo en Asunción. Sus exigencias incluyen el esclarecimiento inmediato del escándalo conocido como “los sobres del poder”.

Ante esta situación, Luis López, jefe de la Dirección contra el Crimen Organizado, remarcó que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse, pero sin violencia.

“El Estado paraguayo, con toda la fuerza que le manda la ley, va a actuar. No se aceptará nada con violencia. Lo vivimos en el Marzo paraguayo y no queremos repetirlo”, afirmó.

El comisario señaló que algunos de los convocantes ya fueron identificados, incluso con perfiles falsos, y que los antecedentes están en manos de la Fiscalía. “Es fácil hacer un llamado y no hacerse responsable”, expresó.

El jefe policial también respondió a la iniciativa de este grupo que, según expresó, es el derrocamiento de este gobierno. “Si queremos un cambio real, eso se hace en las urnas”, agregó.

Hay trabajo de inteligencia y control de redes

Por su parte, el comisario Omar Méndez, director general de Prevención y Seguridad, advirtió que se desplegarán equipos tácticos e inteligencia policial para monitorear la movilización.

Señaló que videos que circulan en redes sociales, especialmente en TikTok, incitan a la violencia, lo que preocupa a las autoridades.

“Esperamos que se manifiesten pacíficamente, pero la Policía está preparada para actuar en consecuencia”, aseguró Méndez.

Confirmó además que se aplicará la ley del marchódromo, ya que hasta el momento no informaron oficialmente sobre la marcha en la Comandancia de la Policía Nacional. “Está vigente la ley del marchódromo. No se permitirá que se junten en sitios que la ley no habilita. Lo último que quiere la ciudadanía es la represión”, subrayó.