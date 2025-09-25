28S: “Gen Z” invita a una marcha pacífica y autónoma este domingo

Este domingo, el grupo “Gen Z” insta a toda la ciudadanía interesada a manifestarse frente al Congreso Nacional desde las 16:00 como parte de una jornada denominada “28S”.

Según la vocera del grupo, Alexia Doldán, la protesta será pacífica y aseguró que de ninguna se insta a cometer algún tipo de violencia, ya que mencionó que hay mensajes en redes sociales que “desvirtúan” la naturaleza de la convocatoria.

“Los actos violentos no son parte de este movimiento y no representan lo que nosotros creemos. Pedimos que eviten cualquier acción que pueda poner en riesgo a personas inocentes y contaremos con voluntarios de primeros auxilios, scouts y pastorales juveniles que nos apoyan”, agregó.

También apuntó que el autodenominado grupo funciona con “total independencia política” y por esto rechazan ser “utilizados” por el oficialismo o la oposición. “No está siendo financiado, no responde a ningún interés ajeno ni está orquestada por ninguna ONG”, precisó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Crónica anunciada de la siguiente revuelta

Juicio político a Santiago Peña

Entre las exigencias de los jóvenes se encuentra un “esclarecimiento inmediato” del escándalo desatado con “los sobres del poder” o en caso contrario, se instará a un juicio político hacia Santiago Peña y Pedro Alliana, presidente y vicepresidente de la República.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Somos jóvenes que queremos luchar por nuestra nación. Este movimiento es producto del constante abuso poder y del total abandono de las instituciones públicas. Nuestras exigencias no son un listado de quejas, es la articulación de un proyecto donde la vida de cada persona sea el fin último y no el crecimiento de unos pocos", concluyó.

Lea más: Sobres del poder: “Hay indicios claros”, dice abogado denunciante