Nacionales

Quiindy: mujer detenida tras robar a un adulto mayor a punta de cuchillo

QUIINDY. Un hecho de robo a mano armada con arma blanca se registró hoy a las 05:30 aproximadamente, en el interior de una vivienda del barrio Niño Jesús, donde un hombre de 77 años fue víctima de un asalto, siendo despojado de G. 150.000, un perfume y un par de calzados deportivos. Tras la rápida intervención policial, una mujer fue detenida y parte de lo sustraído fue recuperado.

Por Emilce Ramírez
16 de septiembre de 2025 - 17:28
Liz Patricia Valdez Cabrera, alias “Lita”, de 41 años, detenida tras supuesto hurto domiciliario.
De acuerdo con el reporte policial, la detenida fue identificada como Liz Patricia Valdez Cabrera, alias “Lita”, de 41 años, domiciliada en la compañía Loma Pyta del distrito de Quiindy. La mujer habría ingresado al domicilio de la víctima, Ignacio Ramírez (77), mecánico, casado, residente en el barrio Villa Jardín.

La sindicada, presuntamente con actitud prepotente y cuchillo en mano, redujo a la víctima y lo despojó de la suma de G. 150.000, un par de calzados deportivos y un perfume, para luego huir del lugar.

Del poder de la mujer detenida se recuperó un par de calzados deportivos.
El hecho fue denunciado de inmediato, lo que permitió a agentes de la Comisaría 1ª de Quiindy montar un operativo que culminó con la aprehensión de la sospechosa en la vía pública. Durante la intervención, se logró recuperar el par de calzados sustraídos, mientras que el dinero y el perfume aún no fueron hallados.

Fiscal Víctor Maldonado dispuso que la mujer quede presa en sede policial de Quiindy.
La intervención policial fue comunicada al Agente Fiscal de turno, Víctor Maldonado, quien dispuso que la mujer quedara detenida en la sede policial local a disposición del Ministerio Público.

