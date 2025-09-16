Quiindy: mujer detenida tras robar a un adulto mayor a punta de cuchillo

QUIINDY. Un hecho de robo a mano armada con arma blanca se registró hoy a las 05:30 aproximadamente, en el interior de una vivienda del barrio Niño Jesús, donde un hombre de 77 años fue víctima de un asalto, siendo despojado de G. 150.000, un perfume y un par de calzados deportivos. Tras la rápida intervención policial, una mujer fue detenida y parte de lo sustraído fue recuperado.