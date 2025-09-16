Quiindy: mujer detenida tras robar a un adulto mayor a punta de cuchillo

De acuerdo con el reporte policial, la detenida fue identificada como Liz Patricia Valdez Cabrera, alias “Lita”, de 41 años, domiciliada en la compañía Loma Pyta del distrito de Quiindy. La mujer habría ingresado al domicilio de la víctima, Ignacio Ramírez (77), mecánico, casado, residente en el barrio Villa Jardín.
La sindicada, presuntamente con actitud prepotente y cuchillo en mano, redujo a la víctima y lo despojó de la suma de G. 150.000, un par de calzados deportivos y un perfume, para luego huir del lugar.
El hecho fue denunciado de inmediato, lo que permitió a agentes de la Comisaría 1ª de Quiindy montar un operativo que culminó con la aprehensión de la sospechosa en la vía pública. Durante la intervención, se logró recuperar el par de calzados sustraídos, mientras que el dinero y el perfume aún no fueron hallados.
La intervención policial fue comunicada al Agente Fiscal de turno, Víctor Maldonado, quien dispuso que la mujer quedara detenida en la sede policial local a disposición del Ministerio Público.
