Detienen a joven que transportaba 8 bolsas de marihuana en La Paz

William Gaete López (26) fue detenido la tarde de este viernes, en un procedimiento fiscal-policial que estuvo a cargo del agente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Enrique Fornerón, y agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

El joven fue interceptado a bordo de un Toyota Allion de color azul, con matrícula WBVL 784. En el interior, transportaba ocho bolsas arpilleras que contenían marihuana picada, las cuales estaban dentro de otras bolsas de basura de color negro.

El procedimiento se realizó sobre la ruta D047, en la compañía Fuji del distrito de La Paz. Según los intervinientes, uno de los ocupantes del rodado huyó hacia una zona boscosa, por lo que no pudieron capturarlo.

Incautaron el rodado, la droga que totalizó 72,89 kg, un casco protector de color negro, una mochila de color negro, dos paquetes de bolsas para residuos de color negro, un teléfono celular marca Poco y varias prendas de vestir.

Detenido sin antecedentes

Según los investigadores, el joven detenido no posee antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional. No obstante, había sido aprehendido en abril de este año a bordo de un auto denunciado como robado en Obligado.

Además, según publicaciones periodísticas, William Gaete López había sido detenido en 2021 con 132 gramos de marihuana, dosis de cocaína e indicios de presunta comercialización de estupefacientes en Cambyretá.