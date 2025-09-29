Video: agentes Linces atropellan a dos mujeres durante marcha “Gen Z”

Un nuevo video grabado por uno de los participantes de la marcha autodenominada Generación Z Paraguay evidencia un incidente en el que agentes del Grupo Lince, en medio de la represión policial, embistieron con sus motocicletas a dos mujeres que se encontraban paradas en la vereda, sin participar activamente de los disturbios.

Las imágenes muestran cómo una de las motos acelera bruscamente y atropella a un joven y a dos señoras que acompañaban la movilización. Tras el impacto, los agentes continuaron con la aprehensión de la persona a la que perseguían, sin brindar asistencia a las mujeres, una de las cuales resultó visiblemente afectada por el golpe.

De acuerdo con los reportes, una de las víctimas sufrió una fractura y fue trasladada al Hospital de Barrio Obrero, donde recibió atención médica.

El hecho generó una ola de indignación en redes sociales, donde manifestantes compartieron los videos denunciando lo que califican como brutalidad policial y detenciones arbitrarias sin motivo.

Más de 30 detenidos durante la protesta

La Policía Nacional, por su parte, informó que en total 31 personas fueron aprehendidas durante la protesta del domingo, en la que también se registraron enfrentamientos y lesionados.