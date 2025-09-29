Marcha “Gen Z”: Policía confirma más de 30 detenidos y fin de la protesta

La Policía Nacional informó que un total de 31 personas fueron aprehendidas durante la manifestación ciudadana encabezada por el grupo autodenominado Generación Z Paraguay. Según el comunicado oficial, entre los detenidos —29 hombres y dos mujeres— varios fueron sorprendidos portando cuchillos y objetos contundentes que, de acuerdo con la institución, ponían en riesgo la integridad de los presentes.

El comisario Juan Agüero, director de Policía de Asunción, señaló que hacía el cierre de la jornada la situación en el microcentro se encontraba “totalmente despejada y normalizada”, permitiendo la reanudación de las actividades comerciales.

No obstante, confirmó que se registraron incidentes en la avenida Azara, donde manifestantes rompieron vidrios de locales comerciales y arrojaron objetos contra los efectivos. Como resultado, ocho agentes —siete mujeres y un hombre— sufrieron traumatismos en distintas partes del cuerpo y recibieron atención médica.

Respecto a los aprehendidos, Agüero detalló que tres de ellos contaban con órdenes de captura vigentes y otros presentaban antecedentes judiciales. Entre los casos, mencionó a una mujer que intentó sobrepasar el vallado policial para avanzar hacia el Congreso y que, según los reportes, habría emitido amenazas previas de inyectar VIH a policías y manifestantes.

Los detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación procesal, explicó el comisario, quien agregó que la Policía mantiene un sistema preventivo de seguridad en la capital tras los incidentes.

La lista de los detenidos

Recluidos en la Agrupación Especializada:

1. Eddy Santiago Espínola Acosta,

2. Orlando Adrián Elías Acuña Penayo,

3. Iván Gabriel Amarilla Báez

4. Joaida Sangar Duarte Reyes

5. Juan Bautista Álvarez Espinola

6. Nelson Jesús Junior Royg Villasanti

7. Néstor Alfonso Regis Rolon

8. Rafael Florentín Rodríguez

9. Rodrigo Maximiliano Ayala Almirón

10. Julio Nicolás Ortellado Rodríguez

11. Hugo Francisco Cabrera Ortega

12. Héctor Fabián Gómez Gómez

13. Guillermo David De los Santos

14. Alex Manuel Borja Mareco

15. Óscar Nicolás Palavecino

16. Gilberto Nicolás Verón Benítez

17. Jorge Mauricio Lejarraga Taboada,

18. Joaquín Casco Ayala

19. Ángel Gustavo Campuzano Ocampos

20. Juan Carlos Rodríguez Funes

21. Álvaro Alejandro Romero González,

22. Carlos Adrián Rosasco Almada

24. Alejandro Fabián Benítez Villalba

25. Rony Alexis Villar Ocampos

26. Saúl Isaías Jara Arguello

27. Fabrizio Maximiliano Ruiz Ortega

28. Rodrigo Alberto Agüero Pereira

Recluída en el Departamento de Seguridad Turística:

1. Yennifer González López

Queda pendiente la identificación de dos personas detenidas del total de 31 que informó la Policía.