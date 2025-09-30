Hallan sin vida al empresario Luis Montanaro, investigado en caso “Duck Sex Games”

Luis Augusto Montanaro Bedoya, empresario procesado en el marco del caso conocido como “Duck Sex Games”, fue hallado sin vida en su departamento del condominio Altamira, ubicado en la zona de Surubi’i.

Según la Policía Nacional, el cuerpo fue hallado a las 15:50 de hoy en el mismo sitio donde cumplía arresto domiciliario como medida cautelar.

Montanaro enfrentaba una acusación por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, tras la presunta difusión de archivos de carácter sexual sin consentimiento.

La investigación se inició en 2024, luego de que una de las víctimas denunciara la filtración de contenidos íntimos. En aquel operativo, denominado “Duck Sex Games”, se incautó el teléfono celular del empresario, que posteriormente fue peritado.

El procesado también debía afrontar otros tres juicios, entre ellos uno por amenazas contra la fiscala encargada del caso.

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo de Luis Montanaro fue encontrado en el piso del balcón de su casa, en posición de cubito central, y a su lado un arma de fuego.

La Policía y Fiscalía ya están realizando las tareas de rigor. El hallazgo fue comunicado a la agente fiscal de turno, Blanca Zaracho, de la Unidad Penal N° 4, Fiscalía de Mariano Roque Alonso.