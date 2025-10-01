Detienen a “Mata Gallo”, hijo de Armando Rotela, en Guarambaré

En la madrugada de este miércoles, agentes del Grupo Lince detuvieron en Guarambaré a Fernando Javier Rotela Sanabria (18), alias “Mata Gallo”, hijo del conocido criminal Armando Rotela, líder del Clan Rotela (CR).

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 03:30, en el Territorio Social Divino Niño Jesús II del barrio Alegre, tras una alerta recibida por WhatsApp sobre un live en TikTok en el que se observaba a un joven realizando amenazas con un arma de fuego.

Al acudir al sitio, los intervinientes sorprendieron a “Matagallo” en la vía pública con un revólver calibre 38, cargado con cinco cartuchos sin percutir y sin documentación.

El joven intentó huir al percatarse de la presencia policial, pero fue rápidamente reducido y trasladado a la Comisaría 22da. de Guarambaré.

Fiscal dispuso su detención en comisaría

El hecho fue informado al fiscal de turno de la Fiscalía Zonal de Itá, Eduardo Román, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la comisaría a disposición del Ministerio Público, mientras que el arma incautada será remitida como evidencia.

En marzo pasado, “Mata Gallo” era buscado por la Policía para ser interrogado sobre un caso de homicidio que se produjo el año pasado en el sector San Felipe del barrio Chacarita de Asunción. Supuestamente, envió audios a la novia de su víctima en los que le “aclaró” que él no es ningún cobarde y que justamente por eso cometió el crimen frente a todos.