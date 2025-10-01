Vecinos de Trinidad denuncian inseguridad por reiterada liberación de presunto delincuente

Residentes del “barrio Chiquito” de Santísima Trinidad de Asunción denunciaron su preocupación por la situación de Sergio Stiven Rodas Argüello (43), conocido en la zona como “Volátil”, a quien atribuyen una serie de hechos delictivos y señalan como responsable de la inseguridad que afecta al vecindario.

Según informaron desde la Policía Nacional, Rodas Argüello registra múltiples antecedentes por hurtos agravados y, pese a sus reiteradas detenciones, recupera la libertad en cuestión de horas.

Incluso, denunciaron que el delincuente se valdría de la excusa de ser un paciente psiquiátrico para justificar sus actos.

Los vecinos apuntan a la Fiscalía barrial N.º 9, que presuntamente le otorga medidas alternativas ante cada hecho delictivo que comete.

Hechos recientes

De acuerdo a la Policía, la madrugada del martes Rodas habría robó una motocicleta en un gimnasio dentro del Club 12 de Octubre de Santo Domingo. El hecho quedó registrado en cámaras de circuito cerrado (CCTV).

La Policía informó que la moto fue posteriormente recuperada. Sobre este hecho no se presentó ninguna denuncia formal ante la Comisaría 19na. Metropolintana, según informaron desde esta sede.

El 28 de agosto pasado, el hombre había ingresado a una vivienda en la Calle 4 del barrio Chiquito, de donde sustrajo objetos mientras el propietario dormía.

Frustración en la comisaría

Desde la Comisaría 19na. Metropolitana indicaron que Rodas Argüello fue detenido al menos en cinco ocasiones, en los últimos años.

Antes de cometer el robo el martes pasado, había sido detenido hace dos meses aproximadamente tras incumplir su arresto domiciliario, según informaron desde la Policía.

Los vecinos manifestaron su preocupación por la continuidad de los hechos delictivos y solicitan que el Ministerio Público y los juzgados actúen con firmeza para frenar esta situación y garantizar la seguridad en el barrio.