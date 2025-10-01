Villa Elisa: quiso hurtar en Juzgado y fue detenido

Agentes de la Comisaria 13ª Central logró aprehensión de Alfredo Daniel Vargas González, de 33 años, quien fue sorprendido en flagrante comisión de hurto mientras intentaba sustraer un compresor de aire del Juzgado de Paz de Villa Elisa, ubicado en las calles Rodríguez de Francia casi Virgen del Carmen.

El subcomisario Nelson Quiñones explicó que el procedimiento se dio en el marco de una patrulla preventiva, en un sector considerado crítico por la comisaría:

“Divisamos al sujeto manipulando el compresor. Intentó huir al notar nuestra presencia, pero fue reducido a pocos metros del lugar. Ya había bajado el compresor de la pared, pero al ser sorprendido lo abandonó”, indicó Quiñones.

Según el informe policial, el objeto recuperado es un compresor de aire marca Midas, color blanco, propiedad del Juzgado de Paz. El detenido contaba con antecedentes por hurto en 2025 y otras prohibiciones legales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Interpol detiene a un hombre buscado en Argentina por el abuso sexual de su nieta

Sospechoso sería adicto de la zona

El subcomisario señaló que, al momento de la detención, Vargas González actuaba solo y no se encontraron herramientas en el lugar que pudieran haber sido utilizadas para sustraer el compresor. Además, se maneja que el hombre podría ser consumidor de estupefacientes de la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la aprehensión, se dio intervención a la Agente Fiscal de Turno, Abg. Andrea Ríos, quien dispuso que el detenido permaneciera en la sede policial a disposición de la Fiscalía. Se labró el acta de procedimiento y se recuperó el bien hurtado.