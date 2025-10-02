Policiales

Encuentran sin vida a un reo en Tacumbú

El Ministerio de Justicia confirmó que esta mañana hallaron sin vida a un reo identificado como Ángel Manuel Agüero Cuenca. Aún no se ha informado de las circunstancias de la muerte, pero ya se convocó a la Fiscalía para el procedimiento.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 09:32
Penitenciaría de Tacumbú.
El cuerpo de un reo fue encontrado dentro de la Penitenciaría de Tacumbú esta mañana.

A través de sus redes, el Ministerio de Justicia informó que aproximadamente a las 7:00 de este jueves, durante el control rutinario en el sector denominado “Rancho Alta” de la Penitenciaría Nacional “Tacumbú”, se produjo el hallazgo de un cuerpo.

El reo fallecido fue identificado como Ángel Manuel Agüero Cuenca. El hallazgo se produjo durante el cambio de guardia y el fallecimiento fue confirmado por funcionarios del área de Sanidad.

Ante el hallazgo, se convocó a agentes del departamento Forense de la Fiscalía, para llevar a cabo el procedimiento correspondiente de levantamiento del cuerpo.

“El Ministerio de Justicia lamenta el fallecimiento y comunica que se iniciaron las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias del hecho, conforme a los protocolos establecidos”, dice el comunicado de prensa emitido esta mañana.

