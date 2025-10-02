Encuentran sin vida a un reo en Tacumbú

A través de sus redes, el Ministerio de Justicia informó que aproximadamente a las 7:00 de este jueves, durante el control rutinario en el sector denominado “Rancho Alta” de la Penitenciaría Nacional “Tacumbú”, se produjo el hallazgo de un cuerpo.

El reo fallecido fue identificado como Ángel Manuel Agüero Cuenca. El hallazgo se produjo durante el cambio de guardia y el fallecimiento fue confirmado por funcionarios del área de Sanidad.

Ante el hallazgo, se convocó a agentes del departamento Forense de la Fiscalía, para llevar a cabo el procedimiento correspondiente de levantamiento del cuerpo.

“El Ministerio de Justicia lamenta el fallecimiento y comunica que se iniciaron las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias del hecho, conforme a los protocolos establecidos”, dice el comunicado de prensa emitido esta mañana.

