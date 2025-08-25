Así son las celdas vip de la cárcel de Emboscada

Luego de hacerse pública la existencia de presos vip y sus celdas en la cárcel de Emboscada, varios fueron trasladados a otras penitenciarías. Sobre el caso, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que la institución a su cargo tenía conocimiento sobre estas irregularidades.

Estos lujos fueron descubiertos el viernes último, cuando una comitiva integrada por cuatro juezas efectuó una revisión de sorpresa, pero mayor información se dio a conocer recién hoy.

Entre las comodidades encontradas hay sommiers, sofás, sillones, cuadros, mesas, acondicionadores de aire, baños decorados, cafeteras y otros detalles lejanos a los que se encuentran en las celdas de los presos comunes en Paraguay.

Televisores de pantalla plana, cableados varios y aparatos para matar insectos son otros de los equipos que se encontraron en una de las celdas vip.

Celdas con comedor y cocina

Otra de las celdas contaba con un comedor equipado con una mesa, sillas y un ventilador.

Otro punto que llama la atención es una cocina completamente equipada con heladera, utensilios y repisas con varios elementos.

