Así son las celdas vip de la cárcel de Emboscada

Hoy se dieron a conocer varias “celdas vip” que se encontraban en la cárcel de Emboscada. Estos eran los lujos y comodidades de los presos privilegiados.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 17:42

Luego de hacerse pública la existencia de presos vip y sus celdas en la cárcel de Emboscada, varios fueron trasladados a otras penitenciarías. Sobre el caso, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que la institución a su cargo tenía conocimiento sobre estas irregularidades.

Estos lujos fueron descubiertos el viernes último, cuando una comitiva integrada por cuatro juezas efectuó una revisión de sorpresa, pero mayor información se dio a conocer recién hoy.

Celda vip de la penitenciaría de Emboscada.
Celda vip de la penitenciaría de Emboscada.

Entre las comodidades encontradas hay sommiers, sofás, sillones, cuadros, mesas, acondicionadores de aire, baños decorados, cafeteras y otros detalles lejanos a los que se encuentran en las celdas de los presos comunes en Paraguay.

Baño de una celda VIP en la penitenciaría de Emboscada.
Baño de una celda vip en la penitenciaría de Emboscada.

Televisores de pantalla plana, cableados varios y aparatos para matar insectos son otros de los equipos que se encontraron en una de las celdas vip.

Sommier, heladera, acondicionador de aire y una tv de pantalla plana en una celda vip de la penitenciaría de Emboscada.
Sommier, heladera, acondicionador de aire y una tv de pantalla plana en una celda vip de la penitenciaría de Emboscada.

Lea más: Ministro dice que sabía de las celdas vip y explica por qué se permitió que funcionen

Celdas con comedor y cocina

Otra de las celdas contaba con un comedor equipado con una mesa, sillas y un ventilador.

Comedor en una celda VIP en la penitenciaría de Emboscada.
Comedor en una celda vip en la penitenciaría de Emboscada.

Otro punto que llama la atención es una cocina completamente equipada con heladera, utensilios y repisas con varios elementos.

Una cocina privada en una celda VIP en la penitenciaría de Emboscada.
Una cocina privada en una celda vip en la penitenciaría de Emboscada.

Lea más: Hallan un pabellón VIP hasta con jacuzzi en cárcel de Emboscada

