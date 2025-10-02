Policiales

Policía de civil detiene a hombre que intentó ingresar a su vivienda

Un policía que estaba de civil detuvo a un hombre que intentó ingresar a su vivienda en el barrio Bernardino Caballero de Fernando de la Mora. El oficial redujo al sospechoso y lo entregó a la Comisaría 2da.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 06:47
Policía
Momento en el que un agente de la Comisaría 2da. de Fernando de la Mora detiene al hombre que ya había sido reducido por su colega de civil.

Anoche, un oficial de la Policía Nacional que se encontraba en su día libre procedió a la detención de un hombre al que sorprendió cuando intentaba ingresar a su vivienda. El hecho ocurrió en el barrio Bernardino Caballero de Fernando de la Mora.

El agente Manuel Báez, de la Comisaría 2da., informó que su colega logró reducir al sospechoso y entregarlo a la dependencia policial.

Arnaldo Andrés Melgarejo, detenido anoche en Fernando de la Mora por un policía de civil.
El detenido fue identificado como Arnaldo Andrés Melgarejo, quien no cuenta con antecedentes penales.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre sería adicto a estupefacientes.

