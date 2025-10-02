Policía de civil detiene a hombre que intentó ingresar a su vivienda

Anoche, un oficial de la Policía Nacional que se encontraba en su día libre procedió a la detención de un hombre al que sorprendió cuando intentaba ingresar a su vivienda. El hecho ocurrió en el barrio Bernardino Caballero de Fernando de la Mora.

El agente Manuel Báez, de la Comisaría 2da., informó que su colega logró reducir al sospechoso y entregarlo a la dependencia policial.

El detenido fue identificado como Arnaldo Andrés Melgarejo, quien no cuenta con antecedentes penales.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre sería adicto a estupefacientes.