Video: asesinan a militar que denunció intento de ingreso de celular a la cárcel de Viñas Cué para “Tío Rico”

Dos sicarios a bordo de una moto asesinaron a Guillermo Moral Centurión frente a la sede central de la casa de estudios de la Facultad de Derecho de la UNA, ubicada en el barrio Trinidad de Asunción. La identidad del militar fue confirmada por su hermano, quien acudió hasta el lugar.

El mismo fue quien denunció al militar y a la esposa que intentaron ingresar un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cué para Miguel Ángel Insfrán, alias tío Rico.

El 4 de setiembre un Tribunal de Sentencia presidido por Ana Rodríguez Brozón e integrado por Elsa García y Matías Garcete condenó a dos años de cárcel al coronel Luis Belotto, su esposa Alba Ale de Belotto,y al abogado Miguel Mendieta por soborno agravado.

Según la Fiscalía, ofrecieron dinero a un militar para introducir un celular a la prisión de Viñas Cue y entregarlo a Miguel “Tío Rico” Insfrán, hoy enjuiciado en A Ultranza.

¿Cómo se habría dado el intento de soborno?

El coronel Luis Belotto, tuvo constante contacto con el abogado Miguel Ángel Mendieta, que entonces era defensor de Insfrán, y en ese tiempo le pidió al jefe militar que interceda para que el mayor de Viñas Cue, Guillermo Moral, acepte un soborno de G. 10 millones para hacer llegar a Insfrán un teléfono iPhone.

Los magistrados sentenciaron a 2 años de pena privativa de libertad, pero con la suspensión de la ejecución de la pena para los tres acusados. Así también, resolvieron mantener las medidas cautelares impuestas durante el proceso.

Miguel Ángel Insfrán Galeano es investigado por el megaoperativo A Ultranza Py, el cual investiga un esquema de lavado de activos y también es apuntado como el líder de una red de narcotráfico. Está recluido en la nueva cárcel de Minga Guasú.