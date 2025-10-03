Amotinamiento en cárcel de Emboscada tras requisa por asesinato de militar

El Ministerio de Justicia informó de un “incidente de amotinamiento” que se registra esta mañana en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua, en la ciudad de Emboscada, donde se realizó hoy un procedimiento de requisa en el marco de la investigación del asesinato ayer en Asunción del militar Guillermo Moral.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Justicia, “a raíz” de ese procedimiento se produjo un amotinamiento en el pabellón “Viejo Alta”, que alberga a unas 430 personas privadas de su libertad.

Una portavoz del Ministerio de Justicia informó posteriormente que el incidente fue contenido.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre lo que ocurrió en la penitenciaría.

Asesinato de militar que denunció intento de soborno

La requisa que resultó en el incidente se enmarca en la investigación de la muerte del teniente coronel Guillermo Moral, quien fue asesinado ayer en la vía pública en Asunción por disparos realizados desde una motocicleta en la que viajaban dos personas que hasta ahora aún no han sido identificadas.

El teniente coronel Moral denunció que, en mayo de 2023, cuando estaba apostado en la cárcel militar de Viñas Cue, un abogado le hizo un ofrecimiento de 10 millones de guaraníes para hacer llegar un teléfono celular al presunto narcotraficante Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, señalado como uno de los líderes del esquema de lavado de dinero y narcotráfico desmantelado en la investigación A Ultranza, quien se hallaba recluido en ese penal castrense.

El militar denunció también que un superior suyo, el coronel Luis Belotto, y su esposa Alba Lidia Ale, intentaron luego convencerlo de que acepte el dinero y permita el ingreso del teléfono.

En septiembre de este año, un juzgado condenó a dos años de prisión a Belotto, a Alba Ale y al abogado Miguel Mendieta – quien representaba a Insfrán e hizo el ofrecimiento inicial de dinero a cambio de meter el teléfono a la cárcel - por el delito de soborno agravado.