Autopsia a Guillermo Moral Centurión: militar falleció de un certero disparo

La médica forense, Rafaela Fernández, informó los resultados de la autopsia practicada al teniente coronel Guillermo Moral Centurión, cuyo deceso se dio ayer tras un presunto sicariato, frente a la sede de la Facultad de Derecho-UNA, en el barrio Trinidad de Asunción.

De acuerdo con el informe oficial, la causa de muerte fue un shock hipovolémico con hemotórax, provocado por una herida de arma de fuego.

Durante el procedimiento, se logró extraer la bala alojada en el cuerpo de la víctima, lo que permitió confirmar que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un único disparo, según reveló la forense.

“Tuvimos una lesión de una arteria principal, que con la autopsia determinamos una cantidad de sangre que perdió a nivel de la cavidad torácica. Se encontraba abundante cantidad de sangre y con eso concluimos que la causa de muerte fue shock hipovolémico con hemotórax por herida de arma de fuego. Un solo impacto de bala presentaba”, mencionó.

No fue una muerte instantánea

La médica forense refirió que fue una muerte “no tan instantánea”, conforme a lo hallado en la autopsia.

Asimismo, precisó que ahora se continuará con el estudio histológico a cargo de un profesional patólogo y el análisis balístico de la bala extraída. También indicó que se tomaron muestras de sangre para realizar un examen toxicológico de detección y prueba de alcoholemia.

Fernández añadió que el cuerpo fue entregado anoche a los familiares, tras la culminación de la autopsia.

El militar fallecido había denunciado, en mayo de 2023, que un abogado le hizo un ofrecimiento de G. 10 millones para hacer llegar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, quien estaba recluido entonces en el penal de Viñas Cue, en el marco del caso antinarcotráfico “A Ultranza PY”.