Identifican a sospechosos del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral

Rogelio Lemuel Díaz Britez (18) y un adolescente de 16 años son los sospechosos del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, que ocurrió en la tarde del jueves frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la UNA, del barrio Trinidad de Asunción.

Díaz sería quien conducía la moto en la que iban ambos sicarios, mientras que el adolescente sería el tirador que disparó contra el militar y acabó con su vida.

La identidad de los mismos se logró mediante las diferentes imágenes de circuito cerrado que los intervinientes obtuvieron realizando el seguimiento del trayecto de los sospechosos.

Moral Centurión fue quien denunció al coronel Luis Belotto y a su esposa Alba Ale de Belotto por intentar ingresar un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cue para Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. El 4 de setiembre el coronel Belotto, su su esposa, y al abogado Miguel Mendieta fueron condenados por soborno agravado por el hecho denunciado por Morel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Refuerzan operativos en busca de los asesinos del teniente coronel Guillermo Moral

Refuerzo policial

Al menos 70 agentes de Investigaciones, Contra el Crimen Organizado y Homicidios junto a dos fiscales trabajan en la búsqueda de los pistoleros que mataron al teniente coronel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según las autoridades, los sospechosos, al verse descubiertos por la viralización de las imágenes de circuito cerrado donde se los ve, se ocultaron presuntamente en algún sector de la capital y hasta la mañana de hoy no efectuaron ningún movimiento que pudiera ser detectado por los agentes de Investigaciones a través de su red de informantes desplegada en Asunción y las principales ciudad de Central.

Allanamientos por asesinato de Moral

Tampoco descartan que los dos asesinos a sueldo puedan ser eliminados por el mismo mandante del atentado.

En la mañana del viernes último, realizó un allanamiento a la celda del presunto capo narco Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, en la cárcel de Minga Guazú.

Lea más: Video: aparecen imágenes de supuestos sicarios de Guillermo Moral a cara descubierta

También allanaron la residencia del coronel Luis María Belotto Quiñónez en Fernando de la Mora y su habitación en el cuartel de Misiones.

Los agentes igualmente revisaron la casa del abogado Miguel Ángel Mendieta Fernández y la celda de Carlos Mathías Amarilla Rotela (23), en la cárcel Emboscada Antigua.