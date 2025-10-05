Allanan viviendas de sospechosos del asesinato de Guillermo Moral

La vivienda donde residiría Rogelio Lemuel Díaz Britez (18) ubicada en el barrio Cándida Achucarro, de San Antonio, fue allanada junto a la vivienda del adolescente de 16 años, ambos sospechosos del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral.

De acuerdo a los que manifestaron los intervinientes, no hallaron a los mismos en las viviendas, pero recolectaron algunos elementos que servirían como evidencia para el caso, como ropas.

De acuerdo a lo que sospechan los intervinientes, la viralización de imágenes de circuito cerrado que captaron a los dos sospechosos, hicieron que estos se escondan en un punto desconocido de la capital.

Díaz sería quien conducía la moto en la que iban ambos sicarios, mientras que el adolescente sería el tirador que disparó contra el militar y acabó con su vida. El asesinato ocurrió el jueves a la tarde, frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Según la autopsia, Moral falleció a causa de un tiro certero.

Otros allanamientos

Moral Centurión fue quien denunció al abogado Miguel Mendieta, al coronel Luis Belotto y a su esposa Alba Ale de Belotto por intentar ingresar un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cue para Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. El 4 de setiembre el coronel Belotto, su esposa, y el abogado fueron condenados por soborno agravado por el hecho denunciado por Moral.

En este contexto, tras el asesinato de Moral,en la mañana del viernes último, realizó un allanamiento a la celda del presunto capo narco Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, en la cárcel de Minga Guazú.

También allanaron la residencia del coronel Luis María Belotto Quiñónez en Fernando de la Mora y su habitación en el cuartel de Misiones, así como también la casa del abogado Miguel Ángel Mendieta Fernández y la celda de Carlos Mathías Amarilla Rotela (23), en la cárcel Emboscada Antigua.