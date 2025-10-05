Las evidencias incautadas en allanamientos por el sicariato de militar

Pese a los allanamientos llevados a cabo ayer en busca de los dos principales sospechosos del crimen del teniente coronel Guillermo Moral, hasta el momento la Policía no ha localizado a los presuntos autores del crimen. Los dos identificados como sospechosos son Rogelio Lemuel Díaz Brítez (18) y un adolescente de 16 años, quienes cometieron el hecho a bordo de una motocicleta.

Lea más: Allanan viviendas de sospechosos del asesinato de Guillermo Moral

El comisario César Silguero, director general de Investigación Criminal, destacó que en el domicilio de los dos identificados se encontraron varias evidencias que vinculan a las personas. Mencionó sobre todo las prendas de vestir que portaban el día del crimen y cartuchos similares al calibre utilizado para el asesinato.

El comisario resaltó que los investigadores recolectaron múltiples indicios que fueron analizados para llegar a los sospechosos, entre los cuales se destacan videos de circuito cerrado de varios puntos. Se realizó un seguimiento del trayecto de la motocicleta antes y después del hecho y se captaron varias imágenes útiles para la investigación.

No obstante, el comisario señaló que hasta el momento no se puede hablar del autor intelectual, pues no tienen evidencias suficientes al respecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Identifican a sospechosos del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral

Imputados por intento de soborno, en la mira

Moral Centurión fue quien denunció al abogado Miguel Mendieta, al coronel Luis Belotto y a su esposa Alba Ale de Belotto por intentar ingresar un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cue para Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. El 4 de setiembre el coronel Belotto, su esposa y el abogado fueron condenados por soborno agravado por el hecho denunciado por Moral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ese motivo, los primeros allanamientos se llevaron a cabo en la celda del presunto líder narco y las viviendas de los demás condenados. En la cárcel, se hallaron accesorios de celular, lo cual indica que el reo habría tenido acceso a un teléfono recientemente.