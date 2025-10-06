En Cordillera movilizan 12 cuadrillas contra pérdidas y morosos

El operativo que realiza la ANDE en las dos localidades del departamento de Cordillera moviliza a 40 funcionarios, distribuidos en 12 cuadrillas, tanto de la ANDE como de sus empresas contratistas.

Los funcionarios y operarios tercerizados realizarán verificaciones de suministros irregulares en Media y Baja Tensión, la suspensión del servicio eléctrico por acumulación de facturas impagas, así como controles de carga instalada en los puntos de suministro, informó la empresa estatal de electricidad.

Las tareas se extenderán hasta el viernes 10 de octubre, período durante el cual estiman ejecutar alrededor de 1.500 órdenes de trabajo, abarcando distintos sectores de ambas ciudades.

Asimismo, en el marco del operativo se desarrollarán jornadas de atención al cliente, orientadas a la regularización de suministros, fraccionamiento de deudas y verificación de lecturas. El objetivo es mejorar la calidad del servicio eléctrico, aseguran.

