Fijan para noviembre juicio oral para Efraín

Luego de la resolución que rechazó los recursos contra la decisión que elevó a juicio oral la causa contra Efraín Alegre, se realizó el sorteo del Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juzgamiento del expresidente del Partido Liberal.

Lea más: Confirman juicio oral para Efraín Alegre por caso de facturas

Dicho tribunal está integrado por los magistrados Juan Carlos Zárate (presidente), Darío Báez y Yolanda Portillo.

El presidente del tribunal fijó para el próximo 5 de noviembre, a las 13:00, el inicio del juicio oral y público contra Alegre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antecedentes

En esta causa, la Ministerio Público sostiene que en la rendición de cuentas de la campaña presidencial para las elecciones del 2018, Efraín Alegre presentó ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) varios documentos entre lo que se detectó una factura presuntamente apócrifa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la causa también está como coprocesado Pascual Benítez Barrientos, administrador del Partido Liberal en Alto Paraná, quien deberá presentarse para el juicio oral.

Lea más: Efraín Alegre acusa al “gobierno corrupto de Peña” de colocar pasacalles con su nombre

Los dos liberales están acusados por los supuestos hechos de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

La jueza de Garantías Cynthia Lovera había elevado a juicio oral el caso, lo que fue apelado por los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera, pero fue rechazado.

Luego se planteó una acción de inconstitucionalidad que fue favorable a Efraín Alegre, que anuló la resolución del Tribunal de Apelación Penal, y dispuso que otros camaristas analizaran el caso.

En tanto que, los camaristas estudiaron los recursos planteados por la defensa de Efraín Alegre y fueron rechazados, con lo que ahora se deberá realizar el juicio oral en noviembre próximo.