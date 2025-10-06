PJC: Investigan la muerte en extrañas circunstancias de un joven con antecedentes penales

Un joven identificado como Derlis Prieto Casco (27), con antecedentes penales, falleció el domingo último en Pedro Juan Caballero, mientras era trasladado a un hospital a bordo de una patrullera de la Policía Nacional.

Según un boletín emitido por la Comisaría 7ª de la capital de Amambay, el fallecido cayó mientras se encontraba sobre el techo de una vivienda propiedad de Dionicio Cantero Casco. El informe indica que su intención era ingresar a la casa para cometer un robo y que los golpes por la caída podrían haber sido la causa de su muerte.

No obstante, existe la posibilidad de que haya sido golpeado por vecinos del lugar, quienes tras su caída lo redujeron y lo maniataron antes de solicitar la intervención policial.

Dadas las dudas sobre las verdaderas circunstancias que provocaron las lesiones fatales, la Fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a Asunción para la realización de una autopsia que determine la causa exacta de la muerte.

El caso se maneja con dos teorías principales: la muerte por caída desde el techo o por una posible golpiza por parte de los vecinos que lo redujeron.

Presentaba varias lesiones, según médico forense

El médico forense del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, Marcos Prieto, indicó que Derlis Prieto Casco presentaba lesiones en varias partes del cuerpo. Sin embargo, puntualizó que solo con el resultado de la autopsia se sabrá con certeza si murió por la caída o por la supuesta golpiza.

Propietario de la vivienda fue aprehendido

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional, el dueño de la vivienda, Dionicio Cantero Casco (55), quedó aprehendido por disposición del fiscal Rodrigo Espínola, ya que fue uno de los responsables de reducir y maniatar al ahora fallecido.