Ybycuí: detienen a hombre con orden de captura por intento de homicidio

El detenido fue identificado como Rubén Barrientos Leguizamón, de 39 años, quien fue aprehendido por agentes policiales de la Comisaría 21ª de la Colonia Santa Ángela, de este distrito. Tras un trabajo investigativo, se realizó un control en la zona y, al identificarlo, los uniformados procedieron al cumplimiento de la disposición del fiscal Óscar Fernández, en el marco de la causa “homicidio en grado de tentativa”, explicó el jefe de la comisaría local, Víctor Salinas.

El jefe policial indicó que existe una disposición N° 599, dictada en abril pasado, relacionada con un hecho de homicidio en grado de tentativa, en el cual resultó víctima su ex pareja, Lourdes Dionisia Benítez (44 años).

Antecedentes

El hecho de tentativa de homicidio ocurrió en abril de este año. En ese entonces, el ahora detenido acababa de salir de prisión por violencia contra su pareja y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en la casa de su padre.

La víctima, Lourdes Benítez, llamó por teléfono a su ex pareja —el agricultor Rubén Barrientos—, quien se hallaba bajo arresto domiciliario en la compañía Colonia Agustín Goiburú, de este municipio, con el fin de recuperar su motocicleta.

El hombre le respondió que la entregaría sin inconvenientes y que no era necesario que fuera acompañada por policías. Sin embargo, la mujer, temiendo por su seguridad y conociendo el carácter violento del sujeto, acudió igualmente acompañada de efectivos de la Comisaría 21ª Santa Ángela.

Al llegar al lugar, Barrientos salió de la vivienda, sacó la motocicleta y, sin mediar palabras, tomó una botella con combustible, roció nafta sobre el biciclo y le prendió fuego frente a todos. Acto seguido, tomó un machetillo y se abalanzó contra la mujer para intentar herirla, pero los policías realizaron disparos intimidatorios, permitiendo que la víctima corriera hacia los agentes y salvara su vida.