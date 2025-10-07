Policiales

Fiscalía pide juicio oral para un hombre que supuestamente mató a un perro con un rifle

La fiscal Lourdes Bobadilla presentó acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa abierta contra un hombre de 60 años, imputado como presunto autor de la muerte de un perro en Ñemby mediante un disparo con un rifle de aire comprimido.

07 de octubre de 2025 - 14:46
Para muchos, la muerte de su perro causa una tristeza equivalente a la pérdida de un ser querido. (Imagen de referencia)Markus Hibbeler

De acuerdo al informe de la Fiscalía, la muerte del perro que motivó el pedido de juicio oral y público ocurrió el 21 de abril pasado, en el barrio Cañadita de Ñemby.

Según la investigación del Ministerio Público, una niña de 12 años caminaba por la vía pública con su mascota cuando el animal fue alcanzado por un disparo.

La Fiscalía detalló que la menor se acercó al perro, de un año de edad aproximadamente y constató que tenía una herida en el tórax derecho, presuntamente provocada desde la vivienda del ahora acusado. El proyectil habría sido disparado con un rifle de aire comprimido.

Fiscalía se opuso al resarcimiento

El proceso penal se inició por la supuesta comisión del delito de transgresión a la Ley n.º 4840/13 “De Protección y Bienestar Animal”, precisó el Ministerio Público.

Durante la audiencia preliminar, la defensa del acusado reconoció los hechos y ofreció resarcir el daño, pero la Fiscalía se opuso, argumentando la gravedad y peligrosidad de la conducta, así como el riesgo al que estuvo expuesta la niña durante el suceso.

