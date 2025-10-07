Fiscalía pide juicio oral para un hombre que supuestamente mató a un perro con un rifle

De acuerdo al informe de la Fiscalía, la muerte del perro que motivó el pedido de juicio oral y público ocurrió el 21 de abril pasado, en el barrio Cañadita de Ñemby.

Según la investigación del Ministerio Público, una niña de 12 años caminaba por la vía pública con su mascota cuando el animal fue alcanzado por un disparo.

La Fiscalía detalló que la menor se acercó al perro, de un año de edad aproximadamente y constató que tenía una herida en el tórax derecho, presuntamente provocada desde la vivienda del ahora acusado. El proyectil habría sido disparado con un rifle de aire comprimido.

Fiscalía se opuso al resarcimiento

El proceso penal se inició por la supuesta comisión del delito de transgresión a la Ley n.º 4840/13 “De Protección y Bienestar Animal”, precisó el Ministerio Público.

Durante la audiencia preliminar, la defensa del acusado reconoció los hechos y ofreció resarcir el daño, pero la Fiscalía se opuso, argumentando la gravedad y peligrosidad de la conducta, así como el riesgo al que estuvo expuesta la niña durante el suceso.