Hombre desaparecido en aguas del río en Carmen del Paraná

Bomberos voluntarios de Carmen del Paraná fueron alertados la noche de este lunes, pasadas las 20:00, sobre un posible ahogamiento ocurrido en la compañía Caraguatá del distrito de Carmen del Paraná, departamento de Itapúa. Se trataría de un hombre que se arrojó de su embarcación tras sufrir un desperfecto mecánico

Según los lugareños, se trataría de Marcos Gabriel Suárez Villalba (33), oriundo de la zona. Fue visto por última vez en las aguas del subembalse del río Paraná, en el empalme con el arroyo Caraguatá.

Agentes de la Comisaría Novena de la zona indicaron que conversaron con Gerónimo Palacios Centurión (71), testigo presencial del hecho. Este manifestó que se había embarcado en una canoa junto a Suárez y otra persona más para buscar unas redes.

Aparentemente, debido a la inestabilidad climática que persistía en la zona, hubo mucho oleaje, por lo que a la pequeña embarcación le empezó a entrar agua. El septuagenario indicó que, en un acto de desesperación, el hombre se lanzó al río.

Después de unos minutos, habrían perdido de vista a Marcos Suárez. Los intervinientes convocaron al sitio a personal del Área Naval en Itapúa para realizar la búsqueda por agua, que se inició en la mañana de este martes en la zona. Pobladores de la compañía se encuentran abocados a las tareas para encontrar al hombre, que permanece desaparecido.