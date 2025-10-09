Millonario asalto a cooperativa en Obligado

Agentes de la Comisaría 13ª informaron sobre un asalto cometido a las 12:40 de este jueves en la cooperativa denominada “San Florián Ltda.”, ubicada sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia casi Nanawa, en el distrito de Obligado, departamento de Itapúa.

Un hombre ingresó al local con vestimenta oscura, tapabocas, quepis y un arma de fuego en mano. Intimó a la cajera para que entregara el dinero. Según los intervinientes, el sujeto se movilizaba a bordo de una motocicleta tipo CG de color negro, sin chapa.

De acuerdo con imágenes del circuito cerrado, se constató que el maleante dejó su motocicleta a unos 50 metros del lugar para llegar caminando hasta el local. Posteriormente, tras cometer el hecho, regresó hasta su biciclo con el botín y huyó del sitio.

La cajera habría referido que pudo oprimir el botón de pánico recién cuando el maleante salió del local. Los intervinientes tomaron conocimiento a través de la notificación emitida por el sistema 911.

El local no contaba con guardia ni con mecanismos de seguridad, por lo que el delincuente no tuvo obstáculos para perpetrar el hecho. Se habría llevado un teléfono corporativo y dinero en efectivo. Estiman que el monto robado ascendería a aproximadamente G. 40 millones.