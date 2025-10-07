Video: estaba robando en una iglesia y quedó atrapado en el techo

Un hecho de hurto se registró la mañana de este martes en el barrio Sagrada Familia de Encarnación, conocido popularmente como “Barrio Mosquito”. Cerca de las 10:30, la comisión vecinal se percató de dos jóvenes que ingresaron a una residencia utilizada como iglesia evangélica.

Posteriormente, intervinieron dos agentes de la Comisaría Segunda de la ciudad, quienes redujeron a uno de ellos y lo esposaron, mientras que el segundo intentó escapar por el techo de la vivienda.

En su intento de huida, el segundo quedó atrapado entre las chapas del techo. Los vecinos de la zona aprovecharon para arrojar todo tipo de objetos al supuesto ladrón, mientras los uniformados lo intimaban a entregarse.

Los hombres intentaban hurtar una cocina a gas, de color blanco y de la marca Atlas, que terminó siendo incautada como evidencia por la Policía Nacional.

Solo un detenido

La Policía Nacional informó sobre un solo detenido en este episodio, identificado como Wilfrido Damián Fernández (30), quien posee antecedentes por hurto agravado (2014) y homicidio doloso (2022). Se trataría del mismo sujeto que quedó atrapado en el techo.

Entretanto, el segundo involucrado sería un tal José Lugo, quien había sido aprehendido y esposado por los uniformados. A pesar de ello, mientras los agentes bajaban al otro hombre del techo, este aprovechó para escapar.

Según los pobladores de la zona, Lugo habría salido recientemente del Centro de Rehabilitación Social (Cereso), donde estuvo recluido en el marco de una causa por hurto. Ambos serían conocidos adictos de la zona.