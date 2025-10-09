Motociclista fallece tras accidente en la Costanera de Asunción

En la noche del miércoles se registró un trágico accidente de tránsito en la Costanera Norte de Asunción, que dejó como víctima fatal a Luis Enrique Ojeda Caballero, de 29 años. El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Kove 450 RR cuando ocurrió el percance.

La comisario Evangelina Escalante, del Departamento de Seguridad Turística, explicó que las circunstancias del accidente aún no están claras y que la investigación se encuentra en curso.

“Aparentemente, esta persona forma parte de un club de motociclistas del Paraguay y estaban realizando actividades en la zona del Parque Lineal, a la altura de la calle San Estanislao. Al retirarse, los testigos que encontramos mencionaron que ya lo hallaron en el paseo central, junto a su motocicleta, a unos metros del lugar”, sostuvo Escalante.

No hubo testigos

La comisario sostuvo que no hay testigos que confirmen si el siniestro involucró a otro vehículo.

“No sabemos si él embistió contra algo o si hubo otro vehículo involucrado. Solo se encontró a la víctima y a su motocicleta en el lugar. Criminalística está trabajando en la zona para determinar qué ocurrió realmente”, agregó la jefa policial.

Escalante indicó además que en el sitio fueron halladas algunas prendas presuntamente pertenecientes a la víctima, y que se están revisando cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo sucedido.