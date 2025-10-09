Salió hace 15 días de la cárcel y esta madrugada lo mataron a puñaladas

El exconvicto asesinado hoy en el barrio San Miguel de Asunción es Pablo Martín Ruiz Díaz Vera, de 29 años, quien presentaba una profunda herida en el tórax, lo que a su vez le generó una hemorragia aguda que le causó la muerte en cuestión de minutos.

El crimen ocurrió en el predio de una vivienda ubicada en 39° Proyectadas entre las calles Ciudad de Chiba y Teniente Lidio Cantalupi, jurisdicción de la comisaría 24ª de la capital.

Lea más: Video: así hurtaron una motocicleta en Sajonia

A metros del cuerpo fue encontrado un afilado cuchillo de unos 35 centímetros, que sería el arma homicida.

Víctima salió de la cárcel hace 15 días

Familiares confirmaron que Ruiz Díaz salió en libertad hace apenas 15 días y prácticamente estaba en situación de calle ya que no había conseguido trabajo y además era adicto a las drogas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Presumiblemente, en la madrugada de hoy alrededor de las 01:30 se encontró con alguien frente a la mencionada vivienda, donde comenzaron a pelear por cuestiones desconocidas hasta que su ocasional rival lo asesinó a puñaladas y luego escapó del lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la denuncia del hecho, agentes del departamento Investigación de Homicidios fueron enviados al lugar, donde levantaron algunas evidencias y testimonios de vecinos para intentar identificar al o a los asesinos.

Lea más: Salió de la cárcel hace solo una semana y ya fue detenido por el robo de una moto

La última captura

Pablo Martín Ruiz Díaz Vera fue detenido por última vez en la tarde del 20 de setiembre del 2022, cuando efectivos de la comisaría 3° de Asunción lo sorprendieron llevando una moto robada sobre la calle Teniente Fariña entre Yegros e Independencia Nacional.

Cuando eso, no hacía ni una semana que Ruiz Díaz había salido en libertad y al no poder acceder a otras actividades para trabajar inmediatamente volvió a lo que sabía hacer, que era el robo de motos en el centro de Asunción.

De aquella vez, Ruiz Díaz salió en libertad hace apenas 15 días y ahora ya lo asesinaron a puñaladas.