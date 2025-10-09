Video: así hurtaron una motocicleta en Sajonia

Un hecho de hurto de motocicleta se registró en la madrugada del miércoles en el barrio Sajonia de Asunción. La víctima fue identificada como Ernesto Rodrigo Chávez Giménez, de 24 años, estudiante, quien denunció la sustracción de su biciclo.

Se trata de una motocicleta Kenton Dakar 150, año 2021, de color negro, con matrícula N.º 401AAHP y chasis N.º 9PAACBBB8MA000439, a nombre del denunciante.

De acuerdo con el relato de la víctima, la motocicleta había quedado estacionada en el patio de su vivienda, cuyo portón principal se encontraba sin candado. Aproximadamente a las 02:13 de la madrugada, Chávez Giménez se percató de que la moto ya no se encontraba en el lugar.

Circuito cerrado

Imágenes de circuito cerrado revelan que dos hombres participaron del ilícito: uno de ellos abrió el portón, ingresó al domicilio y se llevó la motocicleta, mientras que su cómplice permaneció en la vía pública actuando de campana.

La denuncia fue presentada en la Comisaría Segunda de Asunción y el caso fue comunicado al Centro de Operaciones Policiales y al Ministerio Público, iniciándose la búsqueda de la motocicleta y la investigación correspondiente.